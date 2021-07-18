البطولة الوطنية النسوية لكرة القدم: انطلاق موسم 2021-2022 في 11 سبتمبر المقبل

تنطلق البطولة الوطنية النسوية لكرة القدم، موسم 2021-2022، يوم السبت 11 سبتمبر المقبل، حسبما اعلنته الاتحادية الجزائرية اليوم الأحد في موقعها الرسمي.

وأوضحت الهيئة الفدرالية في بيان لها ان "الرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية، برئاسة جمال قاسحي، حددت تواريخ الموسم الكروي المقبل 2021-2022 والتي قدمت امام المكتب الفدرالي يوم 29 جوان 2021 وارسلت نسخة منها إلى الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا)". كما حدد تاريخ انتهاء البطولة في 9 افريل 2022.

وبخصوص فترة الانتقالات، تمتد اول فترة للتسجيلات من 4 جويلية الى 5 اوت 2021، بينما حددت الفترة الثانية من 3 الى 17 ديسمبر 2021، حسب نفس المصدر.

وتوج النادي النسوي، آفاق غليزان، بطلا للجزائر 2020-2021، عقب فوزه على جمعية الأمن الوطني (2-2، 5-4 بضربات الترجيح) خلال الجولة الخامسة والأخيرة لدورة "البلاي أوف" من أجل اللقب.