هلال شلغوم العيد يفوز على مستقبل وادي سلي ويرافق أمل الأربعاء إلى بطولة الرابطة الأولى

18/07/2021 - 18:59

حقق هلال شلغوم العيد صعوده للرابطة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على مستقبل وادي سلي بنتيجة 1-0، في المباراة الثالثة والأخيرة لدورة الصعود عن الرابطة الثانية لكرة القدم، جمعت بينهما اليوم الأحد بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء بالعاصمة.

وجاء هدف الهلال بواسطة اللاعب اسماعيل يادادين في الدقيقة (45 + 5) عن طريق ضربة جزاء.

بهذا الفوز، يضمن الهلال بطل المجموعة الشرقية صعوده للرابطة الأولى باحتلاله المركز الأول برصيد 5 نقاط رفقة أمل الاربعاء (مجموعة الوسط) صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يفشل مستقبل وادي سلي (مجموعة الغرب) في تحقيق الصعود بعد اكتفائه بنقطة واحدة.

خلال جولة الافتتاح أطاح أمل الأربعاء بنادي مستقبل واد سلي بركلات الترجيح (0-0، ضربات الترجيح 5-3)، بينما تغلب هلال شلغوم العيد في الجولة الثانية على أمل الاربعاء بركلات الترجيح (1-1: 4-3).

واستنادا الى التنظيم المعمول به، ففي حال تعادل الفريقين بعد مرور الـ90 دقيقة، يلجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح مباشرة للحسم في هوية الفريق الفائز، الذي ينال نقطتين فيما يحوز الخاسر على نقطة واحدة.

وسوم:

كرة القدم, الرابطة 2

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