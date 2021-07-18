الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة على مناطق تواجد قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة، استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الفاصل "الذل والعار"، حسب البيان العسكري رقم 249، الصادر، اليوم الأحد، عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وحسب البيان الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، فقد نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، اليوم الأحد، هجمات مركزة "استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمقر قيادة الفيلق الثالث والأربعين، بمنطقة أميطير لمخينزة ومنطقة أبيرات تنوشاد، في قطاع المحبس".

وأوضح نفس البيان، أن المقاتلين الصحراويين، قد "استهدفوا، أمس السبت، مواقع قوات الاحتلال بأكويرة ولد أبلال وأودي الظمران، في قطاع المحبس، ومنطقة لكصيبي لكصر وأحريشة ديرت، في قطاع حوزة، وكذا كلب النص، في قطاع أوسرد، وكلب أظليم في قطاع تشلة".

وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية، استمرار هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، منذ 13 نوفمبر 2020، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.