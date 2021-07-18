المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تعيد فتح باب الاكتتاب في مشاريع ترقوية حرة بـــ15 ولاية

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية اليوم الأحد عن إعادة فتح الاكتتاب في مشاريع ترقوية حرة بـــ15 ولاية، وذلك ابتداء من 27 جويلية الجاري.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها بصحفتها الرسمية على الفايسبوك أنه بإمكان الراغبين في اقتناء سكنات الترقوي الحر، "في حدود المخزون المتوفر"، التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ابتداء من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 .

ويتعلق الأمر بمشاريع حرة في ولاية تيارت (موقعين في كل من فرندة وتيارت) وولاية تلمسان (13 موقع في كل من المنصورة ومغنية وندرومة وسبدو وتلمسان والسواحلية) وولاية وهران (خمسة مواقع في كل من العقيد وايستو وحي البدر وحاسي بن عقبة) وولاية تيبازة (موقع واحد) وولاية عين الدفلى (ثلاثة مواقع في كل من سيدي لخضر ومليانة) وولاية البليدة (أربعة مواقع في كل من موزاية وبوفاريك وأولاد يعيش).

يضاف إلى ذلك، وولاية بجاية (موقعين بكل من إيرياحن وسوق الاثنين) وولاية برج بوعريريج (أربعة مواقع في راس الواد والياشير) وولاية تيزي وزو (أربعة مواقع في تيغزرت وبني دوالة وايفليسن وتيقزرت) وولاية (موقع واحد بواد الشعبة) وولاية سكيكدة (أربعة مواقع بالحدائق ورمضان جمال وحمروش حمودي وعين شرشار) وولاية جيجل (ثلاثة مواقع بالطاهير والكنار) وولاية تبسة (موقع واحد) وولاية أم البواقي (موقع بعين مليلة) وولاية الطارف (ثمانية مواقع في كل من الشط والقالة وبسباس ودرعان وشبيطة مختار)، حسب نفس المصدر.