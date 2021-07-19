المدير العام للجزائرية للمياه : برنامج خاص لتوزيع المياه خلال عيد الاضحى

كشف المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه مراد رشيس عن وضع برنامج خاص لضمان استمرارية توزيع مياه الشرب خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وأكد رشيس في مداخلة له على أثير القناة الثالثة هذا الاثنين أن الماء سيكون متوفرا خلال يوم النحر قائلا "أعطينا تعليمات حتى يعمل نظام الإمداد بمياه الشرب بكامل طاقته ، وهذا عبر ملىء الخزانات عشية عيد الأضحى من أجل الشروع في عملية التوزيع صبيحة يوم العيد على الساعة الرابعة صباحا ".

وأوضح رشيس أن كمية المياه المعبئة في الخزانات سيتم استخدامها كحجم اضافي من أجل ضمان التزويد بالمياه من السادسة إلى غاية الحادية عشر صباحا .

هذا وقد تم تدعيم الوسائل المادية والبشرية الخاصة بالتدخل لإصلاح الأعطاب التي يحتمل أن تسجل في شبكات المياه والتي يمكن أن تعرقل عملية تزويد الأحياء بالمياه خلال فترة العيد .

المصدر : الاذاعة الجزائرية