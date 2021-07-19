توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في الفترة ما بين 6 و 18 جويلية الجاري

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 18 جويلية الجاري، حسبما أفادت به الاثنين حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 18 جويلية 2021 عديد العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا".

وأشارت الحصيلة إلى أنه في إطار مكافحة الإرهاب، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة ل"الجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 14 تجار مخدرات وضبطت 10 قناطير و52،2 كيلوغرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى 7،7 كيلوغرام من مادة الكوكايين، حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف 20 تاجر مخدرات آخرين وحجز 51723 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى".

في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ب"كل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت، 263 شخصا وضبطت 38 مركبة و101 مولدا كهربائيا و59 مطرقة ضغط وجهازين للكشف عن المعادن و62،2 طن من خليط الذهب الخام والحجارة ومتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بينما تم ضبط 11 بندقية صيد و7000وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من الوادي وبسكرة وتبسة وأم البواقي وبرج بوعريرج".

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ "44370 لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس".

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ "36 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعنابة، فيما تم توقيف 329 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية والبيض وأدرار وجانت وبشار".