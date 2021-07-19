مجلس حقوق الإنسان يسجل ارتياحه لإجراءات العفو الرئاسي لصالح عدد من المحكوم عليهم

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان, الاثنين, "ارتياحه" لإجراءات العفو الرئاسي التي شملت عددا من المحكوم عليهم, خاصة التلاميذ المتورطين في أعمال مجرمة تتصل بالبكالوريا وآخرين مدانين في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام.

واعتبر المجلس في بيان له, أن هذ الإجراءات التي جاءت بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيد الاستقلال والشباب و عيد الأضحى, تنم عن "إرادة الدولة الجزائرية وعلى أعلى مستوى فيها, في التعامل بعين الرحمة والرأفة, حتى مع الذين تورطوا في ارتكاب بعض أنواع الجرائم المحددة", مما يؤكد, حسبه, أن "الانتقام لا وجود له في قاموس الدولة".

ويؤكد المجلس أن إجراءات العفو الرئاسي هذه, "سوف تخدم وبصفة مباشرة قضية حقوق الإنسان في الجزائر من حيث القضاء على الاكتظاظ داخل المنظومة السجنية", فضلا عن كونها "تلبي ما أوصت به الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بضرورة حماية المساجين من خطر تفشي جائحة كورونا, بتخفيف عدد المساجين داخل المؤسسات العقابية".

ومن جهة أخرى, تعكس هذه الإجراءات أيضا ''إيلاء الدولة كل الأهمية للحق في التعليم والتكوين, و ذلك بمجازاة الحاصلين على شهادات التعليم في مختلف الأطوار, الذين اجتهدوا و مارسوا حقهم في التعليم الذي وفرته لهم الدولة حتى داخل السجون".

وعلاوة على كل ذلك, تؤكد هذه القرارات و "بصفة قاطعة", بأن "الدولة تسهر على أن تكون سياستها تجاه الأشخاص الذين انتهكوا القانون وارتكبوا الجرائم هي التعامل معهم بطريقة لا مجال فيها للاقتصاص منهم و إنما العمل على إعادتهم إلى جادة الصواب و توفير السبل لإدماجهم مرة أخرى في المجتمع", مثلما أشار إليه المجلس الوطني لحقوق الانسان في بيانه.

وذكر, في سياق ذي صلة بأنه, "يتابع باهتمام شديد وضعية حقوق الإنسان في الجزائر, خاصة بالنسبة لبعض الفئات كالصحافيين و المحامين والنقابيين و المدافعين عن حقوق الإنسان", كما أنه "عمل على التحقيق في الادعاءات و القضايا التي أحيلت عليه", حيث "قام, وفي إطار صلاحياته القانونية, بإسداء آرائه و توصياته و اقتراحاته للسلطات المعنية".

كما أنه, يتابع المجلس في بيانه, "لم يتوان أبدا في إبراز الإرادة السياسية القوية للدولة الجزائرية في جعل حقوق الإنسان دائما في قلب كل سياساتها و مبادراتها و كل ذلك بغرض بناء الجزائر الجديدة التي حلم بها الشهداء و شباب الحراك الأصيل''.

للتذكير, كان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد أقر, مؤخرا, إجراءات عفو لفائدة 30 محبوسا محكوما عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام, فضلا عن تدابير رأفة تكميلية لفائدة 71 آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال.

كما أقر أيضا عفوا رئاسيا لصالح 11896 محكوم عليهم نهائيا, بالإضافة إلى الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا, والمتخرجين من الجامعة والمتحصلين على شهادة التكوين المهني والحرفي والذين قد يصل عددهم, بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا, إلى 2000 محبوس, وفقا لما كان قد أشار إليه بيان لرئاسة الجمهورية.