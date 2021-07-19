كورونا : 1177 إصابة جديدة و18 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

﻿سجلت 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و18 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 733 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه، اليوم الاثنين، وزارة الصحة في بيان لها.

وبذلك, يقدر إجمالي الحالات المؤكدة بـ 154.486 حالة, من بينها 1177 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 106.337 شخص, في الوقت الذي وصل فيه العدد الاجمالي للوفيات إلى 3.956 حالة.

وفي ذات الإطار, يوجد حاليا 46 مريضا بالعناية المركزة, مثلما أشارت إليه الوزارة.

وقد تم إحصاء 11 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة و 8 ولايات أخرى سجلت بها من حالة إلى 9 حالات, في الوقت الذي سجلت فيه 29 ولاية أزيد من 10 حالات.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم أيضا إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد كذلك على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".

وأج