الجيش الصحراوي يستهدف قواعد قوات الاحتلال بقطاعات أم أدريكة،المحبس وتشلة

استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الأحد واليوم الأثنين، تخندقات قوات الاحتلال المغربي بهجومات جديدة عبر نقاط متفرقة من الجدار الفاصل "الذل والعار"، حسب البيان العسكري رقم 250 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وأبرز البيان أن "مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفت أمس الأحد قواعد وتخندقات قوات الاحتلال بمقر قيادة الفيلق الثالث والأربعين بمنطقة اميطير لمخينزة بقطاع المحبس، فيما ركزت مفارز أخرى أقصافها على منطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس".

وأضاف البيان أن وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي "ركزت أقصافها اليوم الاثنين على جنود الاحتلال بمنطقة أم الدكن بقطاع أم أدريكة حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة، فيما شددت مفارز أخرى أقصافها على قواعد جنود الاحتلال بمنطقة أكازرن بقطاع تشلة".

وتتواصل هجومات الجيش الصحراوي منذ الثالث عشر نوفبمر 2020، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، حسب البيان.