رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشعب الجزائري والجالية في الخارج بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وغرد الرئيس تبون عبر صفحته الرسمية على تويتر:” في مثل هذا اليوم العظيم الأغر أتقدم إلى كل الشعب الجزائري وجاليتنا في المهجر. بتهانيّ الحارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأتمنى من الله القدير أن يعيده علينا في العام القادم وقد رفع عنا البلاء والوباء. كل عام وأنتم بألف خير".

كما وجه الرئيس تبون، عبر صفحته في تويتر، تهنئة خاصة لأفراد الجيش الوطني الشعبي جاء فيها : "عيد أضحى مبارك سعيد، لكل ضباط و ضباط الصف و جنود الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، خاصة أولئك الشجعان الأشاوس، حماة حدود وطننا المفدى في كل وحداتنا ونواحينا العسكرية".

كما وجه الرئيس تبون تهنئة مماثلة إلى أفراد الدرك الوطني و الشرطة و الحماية المدنية والجمارك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جاء فيها : أتقدم بتهانيّ الخالصة إلى كل بناتي و أبنائي في سلاح الدرك الوطني، و الشرطة و الحماية المدنية والجمارك، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير".

وبذات المناسبة، وجه الرئيس تبون تهنئة خاصة للطاقم الطبي عبر صفحته في تويتر جاء فيها : "عيد أضحى سعيد و مبارك لكل أطبائنا و شبه الطبيين، أنتم الذين لم تَكَلُّوا في مواجهتكم اليومية ضد وباء كوفيد-19، و يعود إليكم الفضل الأكبر في بقاء منظومتنا الصحية واقفة، فشكرا لكم على تضحياتكم، وكل عام وأنتم بألف خير بحول الله".