دفع الضرائب عبر الإنترنت: اتفاقية بين المديرية العامة للضرائب وبنك الجزائر الخارجي

وقعت المديرية العامة للضرائب اتفاقية مع بنك الجزائر الخارجي تقضي بانضمام المديرية إلى نظام قبول الدفع عبر الإنترنت عن طريق البطاقة البنكية، حسبما أفادت به وزارة المالية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

وجرت مراسم التوقيع الاثنين في مقر الوزارة بحضور أمينها العام.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للمديرية العامة للضرائب "مساهمة تك" والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية والمساهمة في تحسين العلاقة بين الإدارة ودافعي الضرائب، من خلال تبسيط الإجراءات لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.

وتتوجه بوابة "مساهمة تك" إلى دافعي الضرائب المسجلين الخاضعين للهياكل الضريبية غير المعنية بنظام المعلومات "جبايتك".

وستسمح البوابة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيط الوفاء بالالتزامات الجبائية لدافعي الضرائب من خلال السماح لهم بالإعلان عن ضرائبهم ودفعها عبر الإنترنت.

وبالتالي، فإنه سيكون بإمكان دافعي الضرائب الحاملين للبطاقة البيبنكية أو البطاقة الذهبية سداد تصريحاتهم من خلال دخول الفضاء المخصص لهم على بوابة "مساهمة تك"، حسب البيان الذي أكد في هذا الاطار على مساهمة كل من بنك الجزائر الخارجي وشركة "ساتيم" وتجمع النقد الالي في وضع هذا النظام الجديد.

وكمرحلة أولى، سيتم توفير خدمات البوابة على مستوى مديريتين تجريبيين وهما المديريتين الولائيتين وهران-شرق ووهران-غرب.

كما أشار البيان إلى أن خدمات بوابة "مساهمة تك" مجانية وامنة.