البطولة الفرنسية المفتوحة: الجزائري جواد صيود ينال فضية في الــ 400 م أربع سباحات

تحصل السباح الدولي الجزائري، جواد صيود، على الميدالية الفضية لتخصص 400 متر أربع سباحات، اليوم الثلاثاء، خلال نهائيات اليوم الرابع لبطولة فرنسا الصيفية المفتوحة بالحوض الكبير (50 م)، الجارية بين 17 و 22 يوليو الجاري بمدينة دانكارك، والمؤهلة لبطولتي العالم 2021 و 2022.

ودخل سباح نادي أولمبيك نيس (فرنسا) في الصف الثاني للنهائي "أ" بتوقيت: 4 د 19 ثا 91 ج، بينما عاد اللقب للفرنسي ايمليان ماتيني (4 د 16 ثا 94 ج)، في حين نال الفرنسي الآخر ريمي توم، الميدالية البرونزية (4 د 20 ثا 96 ج).

وتعد هذه النتيجة أحسن توقيت شخصي للسباح صيود، في تخصص 400 متر أربع سباحات، والذي يؤكد به الحد الأدنى "ب" لسباق 200 متر على الصدر المؤهل لبطولة العالم بالحوض الصغير (25 م)، المقررة في ديسمبر 2021 بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) وبطولة العالم بالحوض الكبير (50 م) المبرمجة شهر مايو 2022 بمدينة فوكويوكا (اليابان).

وبهذا، يضيف إبن مدينة قسنطينة، ثالث ميدالية في البطولة الفرنسية، بعدما افتتحها بذهبية 100 متر فراشة (52 ثا 08 ج)، ثم ذهبية تخصص 200 متر على الصدر بتوقيت: 2 د 14 ثا 27 ج، والذي عادل به الرقم القياسي الجزائري، الذي كان بحوزة السباح الدولي السابق، سفيان دايد، منذ الألعاب الإفريقية-2007 بالجزائر.

ويضم جواد صيود (21 سنة) في رصيده خمسة تأشيرات "ب" مؤهلة إلى موعدي أبو ظبي و فوكويوكا، وهي: 100 و 200 متر فراشة، 200 و 400 متر أربع سباحات، ناهيك على 200 متر على الصدر.

للإشارة، أهدر صيود، الذي حقق 4 مرات الحد الأدنى "ب" في كل من 200 و 400 متر 4 سباحات + 100 و 200 متر فراشة، فرصة المشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو-2021 (23 يوليو-8 أغسطس)، جراء القيود التي طبقها الاتحاد الدولي للسباحة بسبب جائحة كورونا.

وبالتالي تشارك السباحة الجزائرية في الموعد الأولمبي بالثلاثي: أسامة سحنون، سعاد شرواطي و أمال مليح، هذه الأخيرة ستكون حاملة الراية الوطنية خلال حفل الافتتاح إلى جانب الملاكم محمد فليسي.