﻿ الجيش الصحراوي يركز هجماته ضد القوات المغربية بقطاعي المحبس وحوزة

واصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، اليوم الثلاثاء، هجماتها ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي مستهدفة قواعد جنود الاحتلال بقطاعي المحبس وحوزة، حسب ما جاء في البلاغ العسكري رقم 251 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية .

وأبرز البلاغ، الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص) ، أن وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت قصفها اليوم الثلاثاء على قواعد وتخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي سبخة تنوشاد وأودي الظمران بقطاع المحبس.

فيما شددت مفارز أخرى هجماتها على قواعد وتخندقات جنود الاحتلال على منطقتي فدرة العش وفدرة لغراب بقطاع حوزة .

وتتواصل هجومات جيش التحرير الشعبي الصحراوي منذ الثالث عشر نوفمبر 2020، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.