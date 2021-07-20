رئيس الحكومة التونسي يعفي وزير الصحة من مهامه

قرّر رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، هذا الثلاثاء، إعفاء وزير الصحة فوزي مهدي، من مهامه.

بحسب ما أعلنت عنه رئاسة الحكومة التونسية، جرى تكليف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بمهمة وزير الصحة بالنيابة، فيما لم تذكر رئاسة الحكومة التونسية الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار.

يشار إلى أنّ وزير الصحة المقال فوزي مهدي (61 عامًا) تم تعيينه في 23 أوت من العام الماضي، وتولى عدة مناصب قبل هذا التعيين، منها مدير عام مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، كما تولى عدة مناصب في الإدارة العامة للصحة العسكرية من 1996 إلى 2007 وكان مسؤولاً عن ملف الصحة الإلكترونية، كما شغل سنة 2016 منصب مستشار لدى وزير الصحة.