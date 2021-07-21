كأس آسيا 2027 : تأجيل موعد حسم البلد المستضيف للمنافسة الى 2022

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم, تأجيل موعد حسم البلد المستضيف لكأس آسيا 2027, بحسب بيان رسمي صدر فجر الأربعاء, بعد الأخذ بعين الاعتبار التطورات المتتالية والتحديات الناتجة عن جائحة فيريوس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتقدمت 4 دول لاستضافة البطولة, هي السعودية والهند وقطر وإيران, وكان من المنتظر اختيار البلد المستضيف على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد الآسيوي في 27 نوفمبر 2021.

وحسب البيان, فإن اللجنة قررت مراجعة الجدول الزمني لعملية تقديم الملفات لاختيار البلد المضيف لكأس آسيا 2027, إلى عام 2022.

وبرر الاتحاد الآسيوي قراره بالقيود المفروضة على السفر, ما يعيق تنظيم زيارات التفتيش إلى الاتحادات الأعضاء المتقدمين, والتي تشكل جزءًا أساسيًا من عملية تقديم لملفات لاختيار البلد المستضيف لأعرق بطولات كرة القدم للرجال في آسيا.

ويشار إلى أن الصين تستضيف نهائيات كأس آسيا 2023, وذلك بعد القرار الذي صدر في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اجتماعها في باريس خلال شهر جوان 2019.