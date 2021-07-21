النفط يرتفع بقوة في الأسهم لمواجهة ارتفاع المخزونات

عكس النفط خسائره ، واستأنف تعافيه من الهبوط في وقت سابق من الأسبوع حيث تعززت المعنويات في الأسواق الأوسع للنفط في العالم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.3٪ بعد انخفاضه 1.1٪ في وقت مبكر هذا الأربعاء. ارتفعت الأسهم الأوروبية في اليوم الثاني وارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية.

وكان النفط الخام انخفض بنسبة 7.3 ٪ يوم الاثنين بسبب القلق من أن متحور دلتا سريع الانتشار لفيروس كورونا سيستمر في تقييد الانتعاش الاقتصادي. كما تراجعت العقود الآجلة في وقت سابق من الأربعاء بعد أن قيل إن معهد البترول الأمريكي أبلغ عن زيادة قدرها 806 آلاف برميل في مخزونات الخام الأمريكية. وإذا تم تأكيد ذلك من خلال بيانات حكومية ، فستكون هذه أول زيادة أسبوعية منذ ماي المنصرم.

وتراجع النفط الخام هذا الشهر - بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ عام 2014 - حيث ارتفع متحور دلتا في أجزاء من آسيا وانتشر في الولايات المتحدة وأوروبا. وتزامن القلق بشأن الطلب مع آفاق زيادة المعروض ، مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على زيادة الإنتاج اعتبارًا من أوت المقبل.