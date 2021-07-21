كأس افريقيا-2021 : عملية سحب القرعة يوم 15 أوت بياوندي

تجرى عملية القرعة الخاصة بنهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم "الكاميرون- 2021" يوم الاحد 15 أوت القادم، بقصر المؤتمرات بالعاصمة ياوندي, حسبما كشف عنه الامين العام للكنفيدرالية الافريقية (كاف)، فيرون موسينغو اومبا.

وبعدما كانت مبرمجة ليوم 25 جوان 2021, تأجلت القرعة الى تاريخ لاحق من طرف الهيئة القارية لأسباب لوجستيكية تتعلق بجائحة كورونا, وهو التأجيل الذي أثار الشكوك حول سحب تنظيم كأس افريقيا من الكاميرون.

وتجرى النهائيات الإفريقية, التي ستعرف مشاركة 24 منتخبا لثاني مرة, في الفترة ما بين 9 يناير الى 6 فبراير 2022 بالكاميرون, حيث تم اختيار مدن: ياوندي, دوالا, بافوسام, غاروا وليمبي, لاحتضان المباريات.

يذكر أن المنتخب الجزائري (حامل اللقب), تأهل الى النهائيات عن جدارة, حيث أنهى المجموعة الثامنة ب14 نقطة خلال ست مباريات على حساب كل من زيمبابوي (8 ن), زامبيا (7 ن) ثم بوتسوانا (4ن).