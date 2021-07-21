الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من ولي عهد أبو ظبي بمناسبة عيد الأضحى

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء هذا الأربعاء، مكالمة هاتفية من ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة الطيبة على الجزائر بالمزيد من الهناء والتقدم".

وبدوره، "بادله الرئيس التهنئة، سائلاً المولى تعالى أن يديم الخير واليمن والبركات على الشعب الإماراتي الشقيق"، يضيف البيان.