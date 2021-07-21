بطولة فرنسا المفتوحة للسباحة: الجزائري جواد صيود ينال فضية 200 متر فراشة

تحصّل السباح الجزائري، جواد صيود، على الميدالية الفضية في سباق 200 متر فراشة، هذا الأربعاء، خلال نهائيات اليوم الخامس لبطولة فرنسا الصيفية المفتوحة بالحوض الكبير (50 م)، المستمرّة إلى غاية الخميس بمدينة دانكارك، والمؤهلة لبطولتي العالم 2021 و2022.

وحقق صيود (نادي نيس)، زمنا قدره 1د 09 ث 40 ج، خلف الفرنسي نويان تايلان (1 د 58 ث 01 ج) صاحب الذهبية، بينما عادت الميدالية البرونزية، للفرنسي الآخر، ماتياس مارسو، بوقت قدره (1 د 59 ث 83 ج).

وبهذا الانجاز، أضاف ابن مدينة قسنطينة، رابع ميدالية له في البطولة الفرنسية، بعدما افتتحها بذهبيتي 100 متر فراشة (52 ث 08 ج)، و200 متر على الصدر (2 د 14 ث 27 ج)، والذي عادل به الرقم القياسي الجزائري، الذي كان بحوزة السباح الدولي السابق، سفيان دايد، منذ الألعاب الإفريقية 2007 بالجزائر، فضلا عن فضية 400 متر أربع سباحات.

ويملك صيود (21 سنة) في رصيده خمسة تأشيرات "ب" مؤهلة إلى موعدي أبو ظبي وفوكويوكا، وهي: 100 و 200 متر فراشة، 200 و 400 متر أربع سباحات، ناهيك على 200 متر على الصدر.

ورغم تحقيقه 4 مرات الحد الأدنى "ب" في كل من 200 و 400 متر 4 سباحات + 100 و200 متر فراشة، أهدر صيود فرصة المشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 التي ستنطلق هذا الجمعة، وذلك جرّاء القيود التي طبقها الاتحاد الدولي للسباحة بسبب جائحة كورونا.

وستكون السباحة الجزائرية ممثّلة في الموعد الأولمبي بالثلاثي: أسامة سحنون، سعاد شرواطي وآمال مليح، هذه الأخيرة ستكون حاملة الراية الوطنية خلال حفل الافتتاح إلى جانب الملاكم محمد فليسي.