صندوق النقد الدولي يحافظ على توقعاته بنمو الاقتصاد العالمي بـ 6 % خلال 2021

أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يزال يرى بوادر في انتعاش الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري لافتا إلى أن توقعاته تشير إلى تحقيق نسب نمو في حدود 6 بالمائة.

وقالت مديرة الصندوق, كريستالينا جورجيفا, في تصريحات لها, إن تقديرات صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري تشير إلى أن النمو العالمي في 2021 سيكون بنحو 6 بالمائة لافتة إلى أن هذه النسبة ترقى إلى نفس مستوى التوقعات الصادرة في شهر أفريل الماضي رغم تسجيل نمو أسرع ببعض الدول مقارنة بأخرى تشهد نموا بوتيرة أشد بطئا.

كما أوضحت المسؤولة أن تعافي الاقتصاد العالمي "سيتوقف ما لم تتسارع وتيرة التلقيح المضاد لجائحة كوفيد-19 مضيفة أن هدف القضاء على الجائحة بحلول نهاية 2022 لن يتحقق بالوتيرة الحالية.

يذكر أن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي كانا قد أعربا عن خشيتهما في بداية العام الجاري من تسبب توسع جائحة كورونا في إلحاق مزيد من الخسائر بالاقتصاد العالمي من شأنها تعطيل حركة التجارة والاقتصاد والسياحة بوجه خاص.