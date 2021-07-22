كورونا: 1208 إصابة جديدة و14 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة هذا الخميس،عن تسجيل 1208 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد – 19)، و 14 وفاة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر،فيما تماثل 761 مريضا للشفاء.

وبذلك أصبح إجمالي الحالات المؤكدة يقدر بـ158.213 حالة، من بينها 1208 خلال ال24 ساعة الأخيرة، بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 108.537 شخص، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي الوفيات 4008 حالة.

وفي ذات الإطار يوجد حاليا 46 مريضا بالعناية المركزة مثلما أشارت إليه الوزارة.وقد تم إحصاء 15 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 14 ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، في الوقت الذي سجلت فيه 19 ولاية أزيد من 10 حالات.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم أيضا إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد كذلك على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".