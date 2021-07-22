اتصالات الجزائر: توسيع تجارب رفع تدفق الانترنت الأدنى إلى 10 ميغابايت عبر جميع الولايات

كشفت اتصالات الجزائر، هذا الخميس، عن توسيع التجارب التقنية التي تم الشروع فيها منذ شهر تقريبا للرفع من تدفق الانترنت الثابت الادنى من 4 الى 10 ميغابايت في الثانية بالجزائر، لتشمل جميع التراب الوطني.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذه التجارب التقنية التي شرع فيها يوم الـ 24جوان الماضي والتي شملت عديد الولايات، سيتم توسيعها ابتداء من مساء يوم الخميس الـ 22 جويلية 2021 الى 13 ولاية اضافية، و يتعلق الامر بكل من عنابة وقسنطينة وباتنة وخنشلة وميلة وسكيكدة وام البواقي والطارف وتبسة وقالمة وسوق اهراس وبسكرة واولاد جلال.

واضافت اتصالات الجزائر انها "قامت بمقاربة تدريجية من اجل ضمان التكفل بالصعوبات التي قد تمنع بعض زبائن خطوط الاشتراك الرقمية اللاتماثلية (آ.دي.اس.ال)، من الاستفادة من تدفق اعلى من التدفق الحالي".

كما اشار ذات البيان الى ان "فرق اتصالات الجزائر بدلوا جميع طاقتهم من اجل تعميم التجارب في اسرع الآجال و بالتالي فان العملية التي انطلقت على مستوى 5 ولايات في الـ 24 جوان 2021 قد بلغت 58 ولاية في اقل من شهر"، موضحا ان هذه التجارب "جاءت بعد انجاز عديد المشاريع التي تهدف الى تحديث الطبقات الرئيسية من منشآت الشبكة بغية تحسين النجاعة و النوعية لدى الزبائن".

وأكدت مؤسسة اتصالات الجزائر من جانب اخر، على "مواصلة استثماراتها من اجل اعادة تأهيل وتحديث وتطوير الشبكة"، مضيفة ان "فرقها سيبقون مجندين من اجل التكفل بانشغالات زبائنها في اسرع الآجال وان يبقى هدفها الاساسي ارضاؤهم".

للتذكير ان اتصالات الجزائر قد اعلنت يوم الـ 26 جوان الأخير عن شروعها في عملية جديدة للتجارب التقنية من اجل الرفع من تدفق الأنترنت الادنى من 4 الى ميغابايت في الثانية الى 10 ميغابايت في الثانية، في حين ان الزبائن الذين يتوفرون حاليا على 10 ميغابايت سينتقلون الى 20 ميغابايت في الثانية.