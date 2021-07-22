كوفيد-19 : حملة تلقيح لفائدة الصحفيين ومهنيي القطاع يومي الجمعة والسبت

ستنظم حملة تلقيح ضد كوفيد 19 لفائدة الصحافيين ومهنيي قطاع الاعلام العمومي و الخاص، يومي الجمعة والسبت بدار الصحافة طاهر جاووت بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد هذا الخميس بيان لوزارة الاتصال.

وجاء في البيان : "في اطار حملة التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد-19، تنظم وزارة الاتصال بالتعاون مع وزارة الصحة حملة تلقيح لفائدة الصحافيين ومهنيي قطاع الاعلام العمومي والخاص، يومي الجمعة والسبت الـ 24 و الـ25 جويلية على مستوى دار الصحافة طاهر جاووت الكائنة بشارع حسيبة بن بوعلي بالجزائر العاصمة".

وستبدأ الحملة هذا الجمعة على الساعة التاسعة صباحا (09:00) وتستمر لغاية السبت، حسب بيان الوزارة التي ذكرت بأن "التلقيح هو الوسيلة الامثل للحماية من هذا الفيروس المميت".