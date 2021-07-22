ملاكمة/أولمبياد-2020: الجزائريون يتعرفون على منافسيهم في الأدوار الأولى

تعرف الملاكمون الجزائريون الثمانية على منافسيهم في دورة الألعاب الاولمبية 2020 بطوكيو (23 جويلية- 8 أوت) ، عقب عملية القرعة التي جرت هذا الخميس بقاعة كوغوغيكان أرينا، التي ستحتضن المنافسة من الـ24 جويلية الى الـ 8 أوت.

وسيكون بن شبلة (91 كلغ)، في رابع أولمبياد له ، أول من يصعد إلى الحلبة يوم السبت (12ر06 بتوقيت الجزائر) عندما يواجه الاوزبكي تورسونوف سانجار، برسم الدور 16، وفي حال التأهل، يلتقي بالروسي مسلم ادزيماغوميدوف الذي يشارك تحت الراية الاولمبية.

بعده ستدخل الملاكمة رميساء بوعلام (51 كلغ) غمار المنافسة يوم الاحد (30ر05 بتوقيت الجزائر) والتي ستكون على موعد مع نظيرتها التايلاندية جيبتونغ جوتاماس، وفي حال التأهل تلتقي بالمتأهلة بين الفليبينية مانغو إيريش والكينية أونغاري كريتستين يوم الخميس.

وفي نفس اليوم، يواجه محمد حومري (81 كلغ) الفنزويلي كورباخ باريرا ناليك على (12ر12 بالتوقيت الجزائري)، وإذا بلغ الدور القادم سيلتقي بالكوبي لوبيز أرلين يوم الاربعاء.

أما يوم الاثنين، فسيكون الدور على الملاكم يونس نموشي (75 كلغ) ابتداء من 18ر10 (بتوقيت الجزائر) حيث سيلتقي بالأوغندي سيموجو كافوما دافيد، واذا بلغ الدور ثمن النهائي فسيواجه الفلبيني مارسيال إيومير يوم الخميس.

من جهتها، تواجه اشراق شايب (75 كلغ) يوم الاربعاء المقبل (03ر10) الهندية راني بوجا برسم الدور ثمن النهائي, واذا تأهلت فستلتقي يوم السبت الـ 31 جويلية ، المتأهلة بين الايرلندية اوروركي آوفي والصينية لي كيان.

وفي وزن (+ 91 كلغ)، يلتقي شعيب بولودينات، يوم الخميس (03ر10 بتوقيت الجزائر) بالأمريكي توريز جونيور ريشارد، ضمن الدور ثمن النهائي.

وفي حال التأهل، يواجه الفائز بين الكوبي بيرو دينيي والكولومبي سالسيدو كودازي كاميلو.

ويوم الجمعة (15ر03 بتوقيت الجزائر)، تتبارى ايمان خليف (60 كلغ) مع التونسية حمراني، برسم الدور ثمن النهائي، وفي حال التأهل، تلتقي يوم الثلاثاء الـ3 أوت، بالمتأهلة بين الايرلندية كيلي آن والايطالية نيكولي ريبيكا.

آخر ملاكم جزائري، محمد فليسي (52 كلغ)، يلتقي في الدور ثمن النهائي يوم السبت الـ 31جويلية (48ر03 بتوقيت الجزائر) الفائز بين الايرلندي ايرفين بريندان والفلبيني بالام كارلو.

يذكر أن برنامج الملاكمة في اولمبياد طوكيو، يحتوي على 13 نهائيا (8 ذكور- 5 سيدات), حيث يلعب الدور ربع النهائي ايام 1 و 2 و3 أوت القادم، فيما برمجت منازلات نصف النهائي ايام 4 و 5 و 6 أوت ، فيما تقام النهائيات يومي الـ 7 و الـ 8 من نفس الشهر.