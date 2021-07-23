الرئيس تبون يهنئ ناجحي البكالوريا

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الخميس، تهانيه إلى الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا – دورة جوان 2021 –

في تغريدة له على حسابه الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال رئيس الجمهورية: "التهاني الخالصة لكل الناجحات والناجحين في امتحان البكالوريا"، وتابع: "تمنياتي لكم جميعًا بالتوفيق في المسار الجامعي، ومزيدًا من الإنجازات العلمية، بحول الله".

يُشار إلى أنّ نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا لهذا العام، بلغت 61.17 من المئة بعد ما تقرر تخفيض معدل النجاح في هذا الامتحان إلى 9.5 من 20، لاعتبارات صحية ونفسية مرتبطة بتفشي وباء كورونا (كوفيد 19).