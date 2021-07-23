اكتشاف فيروس كورونا مرتبط بـ"سارس-كوف-2" في خفافيش بريطانية

أظهر بحث جديد أجري في بريطانيا أنه تم اكتشاف فيروس كورونا مرتبط بفيروس (سارس-كوف-2) الذي يسبب جائحة كوفيد-19، في خفافيش الحذوة الصغيرة البريطانية .

وقال فريق البحث إن الخفافيش تستضيف الفيروس على الأغلب لفترة طويلة جدا، وقد تم اكتشافه الآن لأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فحص تلك الخفافيش.

وأجرت جامعة إيست أنجليا وجمعية علم الحيوان في لندن وهيئة الصحة العامة في بريطانيا هذا البحث التعاوني الجديد.

ومع ذلك، قال العلماء المشاركون في الدراسة، إنه لا يوجد دليل على أن هذا الفيروس قد انتقل إلى البشر أو أنه يمكن أن ينتقل في المستقبل، ما لم يتحور.

وذكر التقرير أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على فيروس كورونا مرتبط بسارس في خفاش الحذوة الصغير، وأيضا الأول الذي يتم اكتشافه في بريطانيا.

ونقل عن الخبيرة في الأمراض الحيوانية الناشئة ديانا بيل، في جامعة إيست أنجليا، قولها "تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على الحاجة إلى اختبار قوي للنمط الجيني لهذه الأنواع من الفيروسات في مجتمعات الخفافيش حول العالم.

وهي تثير سؤالا مهما بشأن الحيوانات الأخرى التي تحمل هذه الأنواع من الفيروسات".