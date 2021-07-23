إطلاق البوابة الالكترونية "مساهمة تيك" لدفع الضرائب

أشرفت المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف هذا الخميس بوهران، على إطلاق بوابة إلكترونية تحت اسم "مساهمة تيك" تتيح لدافعي الضرائب التصريح و الدفع عبر الإنترنت و ذلك بحضور إطارات من إدارة الضرائب و مؤسسات مصرفية و كذا مسددي الضرائب.

وهكذا فبإمكان الزبائن التصريح و الدفع عن بعد عبر "مساهمة تيك"، حسبما أوضحته آمال عبد اللطيف, مشيرة إلى أن الإجراءات عن بعد ستتم بالتزامن و الدفع عن طريق الانترنيت بواسطة البطاقة البنكية أو البطاقة "الذهبية" و الخصم المباشر.

وتأتي هذه العملية في إطار تنويع وسائل دفع الضرائب و الرسوم و تحديث الخدمات المقدمة في هذا المجال ريثما يتم إنشاء مراكز ضريبية عبر كافة التراب الوطني و نشر نظام المعلومات "جباية تيك".

كما أفادت ذات المسؤولة بأن التسديد عن طريق البطاقة البنكية قد تم تسقيفه بمبلغ 5 ملايين دينار في مرحلة على أن يتم رفع المبلغ إذا استلزم الأمر ذلك. كما تم تحديد الدفع بطاقة "الذهبية" بمليون دينار جزائري.

"تم اختيار وهران كموقع تجريبي لأن الولاية بها قباضتان للضرئب وهران-شرق و وهران-غرب و لا تتوفر لحد الآن على مراكز ضرائب (CDI) أو مركز جواري للضرائب لتحسين جودة الخدمات.

وسيتم تعميم عملية التصريح و الدفع عبر الإنترنت بتطبيق "جباية تيك" بالولايات التي ليس لديها مراكز ضرائب و ذلك لتجنيب دافعي الضرائب من التجمع في قباضات الضرائب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر بسبب الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد دافعي الضرائب قباضة وهران-غرب يصل إلى 9.540 معنيا بالنظام الواقعي و 35.350 أخرين خاضعين لنظام الضريبة الموحد, فيما يبلغ عدد دافعي الضرائب بقباضة وهران-شرق 11.864 خاضع لـ النظام الواقعي و 40.972 لنظام الضريبة الموحد.

للتذكير فقد تم تنفيذ هذه العملية الخاصة بالإجراءات عن بعد اليوم بنجاح على مستوى مقر مديرية الضرائب بوهران بحضور عدد من دافعي الضرائب و ذلك بعد الاشتراك و إرسال ملف تصريح و دفع عبر الانترنيت.