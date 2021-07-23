وفاة الصحفي محمد علوان عن عمر ناهز 79 سنة

توفي هذا الجمعة بالجزائر العاصمة الصحفي محمد علوان عن عمر ناهز 79 سنة، متأثرا بداء كوفيد-19، حسبما علمت وأج من أقاربه.

ويعد الفقيد من مواليد 1942 ببلدية ذراع أقبيلة بولاية سطيف أين تلقى تعليمه الأول في الفقه الإسلامي.

ثم انتقل إلى جامع الأزهر بالقاهرة حيث واصل دراسته في علوم الدين ليتحصل على عدة شهادات، قبل أن يلتحق بجامعة القاهرة حيث التقى العديد من المثقفين المصريين المعروفين بفكرهم اليساري.

ولدى عودته إلى الجزائر، اشتغل المرحوم في مهنة الصحافة بالنسخة العربية لمجلة "الثورة والعمل"، اللسان المركزي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، ليصبح فيما بعد رئيسا لتحرير هذه الاخيرة.

وبعد اختفاء هذه المجلة، اشتغل الفقيد كمسؤول على مكتبة وأرشيف المركزية النقابية.

وبهذه المناسبة الأليمة، وجه وزير الاتصال، البروفيسور عمار بلحيمر، تعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد والأسرة الإعلامية، متمنيا أن يتغمد الله روحه الطاهرة بواسع رحمته.