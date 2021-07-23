أخاموك للإذاعة: 95 % من المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات غير ملقحين

توقع عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا بالجزائر الدكتور إلياس أخاموك الوصول الى ذروة الموجة الثالثة للوباء خلال أسبوع مؤكدا أن 95 % من المصابين في المستشفيات غير ملقحين.

وأوضح الياس أخاموك في حوار خص به إذاعة الجزائر من سطيف هذا الجمعة أن عدد الملقحين هذا الشهر تضاعف من أربع الى خمس مرات مقارنة بشهر جوان المنصرم مبرزا أنه مع انتشار السلالات المتحورة من الوارد جدا اعادة تلقيح المطعمين بجرعة ثالثة خلال السنة القادمة.

وأضاف المتحدث ذاته بالقول "نحن ندرس التغيرات التي ستحدث على الفيروس اذا كان هناك سيرورة لهذه الطفرات سنلجأ الى التلقيح ضد كورونا كل عام".

اللقاح الصيني يحمي من العدوى بنسبة 67% ويمنع من دخول المستشفيات بنسبة 80 %

وأبرز الدكتور في السياق ذاته فعالية اللقاح الصيني الذي يحمي من العدوى بنسبة 67 % ويحمي من الحالات الخطيرة بنسبة 90% ويمنع من دخول المستشفيات بنسبة 80 %.

كما تطرق اخاموك إلى الطلب الكبير على الأوكسجين بسبب المتحور دلتا والذي تسبب في ضغط كبير على المستشفيات موضحا أن الخلل لا يكمن في نقص الاكسجين وانما في توزيعه.

وأضاف "هناك تحكم في مسألة الاستشفاء مقارنة بالأسبوع الماضي رغم ارتفاع عدد الحالات وذلك بسبب استرجاع الكثير من المصالح الاستشفائية وسنعمل على أن نكون استباقيين في قضية زيادة عدد الأسرة وتسخير أماكن أخرى كالفنادق لاستقبال المرضى."

وأردف قائلا "عند لقائنا مع رئيس الجمهورية تكلم عن امكانية تسخير بواخر على الشريط الساحلي لاستقبال مرضى كوفيد 19 في حال تدهور الوضع الصحي."

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية