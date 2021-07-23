أولمبياد طوكيو 2020: افتتاح الموعد العالمي بحضور إمبراطور اليابان

انطلق حفل افتتاح أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 بحضور إمبراطور اليابان ناروهيتو وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وسط ألعاب نارية في الملعب الأولمبي هذا الجمعة.

ورفع أعضاء فرق الدفاع عن النفس من الرجال والسيدات علم اليابان قبل عزف النشيد الوطني للدولة المضيفة.

وجاء افتتاح الدورة اليوم بحفل يعكس دورة ألعاب لا مثيل لها، وبخطوات حذرة بين الاحتفال بإنجازات أفضل الرياضيين في العالم مع الاعتراف بالمصاعب العالمية التي تسببها جائحة فيروس كورونا.

وبعد تأجيلها لمدة عام، اضطر المنظمون إلى اتخاذ خطوة لا سابق لها بإقامة الألعاب بدون جماهير حيث يستمر الوباء في حصد الأرواح في جميع أنحاء العالم.

وحتى حفل الافتتاح، الذي عادة ما يكون عرضا مليئا بنجوم الرياضة ويعج بالمشاهير، حضره أقل من 1000 شخص فقط.

وجاء الحفل ليمثل تجمع العالم لأول مرة منذ بداية الجائحة، وبداية أكبر حدث رياضي عالمي مع توقع جمهور يصل إلى مئات الملايين عبر شاشات التلفزيون.

وحضر 15 من قادة العالم فقط، إلى جانب إمبراطور اليابان ناروهيتو الذي افتتح الألعاب رسميا.

واتسم الحفل بغيابات الشخصيات رفيعة المستوى، بما في ذلك شينزو بي رئيس الوزراء الياباني السابق، الذي لعب دورا أساسيا في الفوز بتنظيم الألعاب.

وفي أحدث استطلاع للرأي، أبدى 68 من المشاركين شكوكهم بشأن قدرة منظمي الأولمبياد على السيطرة على عدوى فيروس كورونا، بينما قال 55 إنهم يعارضون إقامة الألعاب.

وحصل ثلث اليابانيين فقط على جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، مما أثار مخاوف من أن تساهم الألعاب في تفشي الفيروس.

وتم الإعلان عن إصابة العديد من الأشخاص المشاركين في الأولمبياد بفيروس كورونا بالفعل.

وكان من المتوقع أن تكون الألعاب بمثابة دفعة قوية للاقتصاد الياباني، لكن حظر الجماهير من خارج اليابان أنهى مال التعافي المبكر السياحة التي تجمدت منذ العام الماضي.

وقال المنظمون إن التكلفة الإجمالية لإقامة الألعاب ستصل إلى حوالي 15.4 مليار دولار، بما في ذلك ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار هي تكاليف التأجيل، لكن الخبراء يقدرون أن التكاليف الإجمالية لاستضافة البطولة ستكون أعلى من ذلك.

ومن المتوقع أن يتنافس نحو 11 ألف رياضي من 204 لجنة أولمبية وطنية، إلى جانب فريق اللاجئين الذي يشارك تحت العلم الأولمبي.

وتستمر الألعاب حتى الثامن من شهر أوت المقبل.