كورونا: 1350 إصابة جديدة، 812 حالة شفاء و18 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و18 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 812 مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه وزارة الصحة، هذا الجمعة ، في بيان لها.

وبذلك، أصبح إجمالي الحالات المؤكدة يقدر ب 159.563 حالة، بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 109.349 شخصا، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي الوفيات الى 4026 حالة.

وفي ذات الإطار، يوجد حاليا 42 مريضا بالعناية المركزة، مثلما أشارت إليه الوزارة.

وقد تم إحصاء 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و7 ولايات أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، في الوقت الذي سجلت فيه 25 ولاية أزيد من 10 حالات.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم أيضا إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".