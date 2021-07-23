لعمامرة يتباحث هاتفيا مع نظيره الايطالي بشأن أهم مواعيد الشراكة الثنائية

بحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة في اتصال هاتفي، مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو أهم مواعيد الشراكة الثنائية والاوضاع في منطقتي الساحل والصحراء والشرق الاوسط الى جانب آفاق الشراكة الجزائرية-الاوروبية.

وكتب لعمامرة في تدوينة له عبر حسابه الشخصي "تويتر" اليوم الجمعة : " تلقيت اتصالا هاتفيا من زميلي لويجي دي مايو وزير خارجية ايطاليا لتقديم التهنئة" .

اغتنمنا الفرصة لبحث أهم مواعيد الشراكة الثنائية واستعراض الاوضاع في منطقتي الساحل والصحراء والشرق الاوسط بغية تعزيز التشاور والتنسيق.

كما تطرقنا الى أفاق الشراكة الجزائرية-الاوروبية".