الجيش الصحراوي يهاجم 4 تخندقات لقوات الاحتلال المغربي

واصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هذا الجمعة، هجماتها ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي، مستهدفة مناطق أحريشة ديرت وأكرارة الفرسيك وروس السبطي والعايديات بقطاعات حوزة والمحبس والقلتة، حسب البيان العسكري رقم 254 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، أنّ وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، شددت هجماتها على قطاع حوزة، حيث استهدفت وحدات الجيش الصحراوي قواعد لجنود الاحتلال غرب وشمال أحريشة ديرت، فيما ركزت وحدات أخرى هجماتها على منطقي أكرارة الفرسيك وروس السبطي بقطاع المحبس.

وأضاف البيان أنّ وحدات الجيش الصحراوي، شددت قصفها على منطقة العايديات بقطاع القلتة، أين سُمع دوي انفجار قوي وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

وتستمر وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي في هجماتها العنيفة ضد تخندقات جنود الاحتلال على طول جدار الذل والعار.