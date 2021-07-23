بطولة الرابطة الأولى: إجراء الجولة الـ35 في الثالث أوت القادم

حدّدت الرابطة المحترفة لكرة القدم هذا الجمعة، تاريخ إجراء الجولة الخامسة والثلاثين للرابطة المحترفة الأولى بالإضافة إلى مباراتين متأخرتين.

قررت الرابطة المحترفة إجراء الجولة 35 للرابطة الأولى يوم الثلاثاء 3 أوت المقبل.

وأشارت الرابطة المحترفة لكرة القدم، بأنها ستعلن لاحقا تواريخ الجولات القادمة والمباريات المتأخرة بعد حصولها على رد من السلطات العمومية بخصوص التاريخ المقترح لبرمجة نهائي كأس الرابطة لموسم 2020-2021 بين شبيبة القبائل ونجم مقرة.

إلى ذلك، ستجرى المباراة المتأخرة الأولى لحساب الجولة 22 بين شباب بلوزداد وشبيبة القبائل يوم الجمعة 30 جويلية الجاري، بينما برمجت المباراة المتأخرة الثانية لحساب الجولة 26 بين اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل يوم الجمعة 6 أوت المقبل.