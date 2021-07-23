وزارة التعليم العالي تدعو لتعليق كافة النشاطات البيداغوجية لنهاية السنة

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذا الجمعة، كافة رؤساء المؤسسات إلى تعليق النشاطات البيداغوجية الجارية (دروس وامتحانات ومناقشات ومداولات الخ) نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وجاء في بيان الوزارة "نظرا لتطور الوضع الصحي في بلادنا وبعد التشاور مع الأمين العام والمدير العام للتعليم والتكوين، يطلب من كافة رؤساء المؤسسات تعليق جميع النشاطات البيداغوجية الجارية (تعليم وامتحانات ومناقشات ومداولات ...الخ)".

وأضاف المصدر نفسه أنه "يطلب أيضا من رؤساء المؤسسات توقيع محاضر خروج الأساتذة عن بعد"، مبرزًا أنه "يترك لتقدير رؤساء المؤسسات قرار الإبقاء على المستخدمين الضروريين لسير المؤسسة"، وأنّ أحكام هذا القرار تعد سارية المفعول فورًا.