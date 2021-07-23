الجولة 33: شباب بلوزداد ينفرد بصدارة الرابطة الأولى المحترفة

انفرد فريق شباب بلوزداد، ليلة الجمعة، بصدارة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه نجم مقرة بنتيجة 1-0 في إطار الجولة 33 من المسابقة.

ورفع شباب بلوزداد بفضل هذا الفوز رصيده إلى 63 نقطة، متقدما بنقطتين على وفاق سطيف الذي سقط بنتيجة 2-1 على ميدان جمعية أمل عين مليلة، بينما توقف رصيد نجم شباب مقرة عند 37 نقطة في المركز 13.

وحمل فوز الشباب توقيع المدافع شمس الدين نساخ، في الدقيقة (90+6).

وإنهزم المتصدر السابق وفاق سطيف بنتيجة 2-1 وكان أصحاب الأرض السباقون لفتح باب التسجيل عن طريق جعبوط في الدقيقة 9، أما الوفاق فعدل النتيجة في الدقيقة 35 بفضل حسين لعريبي، لكن الكلمة الأخيرة عادت إلى جمعية عين مليلة في الدقيقة 75 بواسطة شعيب ذبيح، دفعت بالوفاق إلى احتلال المرتبة الثانية برصيد 61 نقطة، أما عين مليلة فيتواجد في المرتبة 12 برصيد 40 نقطة.

من جهته، تعثر فريق شبيبة الساورة فوق أرضية ميدانه واكتفى بالتعادل الإيجابي 2-2 خلال استضافته لفريق أولمبي الشلف، وتقدم عبد الجليل سعد لفريق شبيبة الساورة في الدقيقة 65، قبل أن يدرك خاليد دحماني التعادل لأولمبي الشلف في الدقيقة 78، وفي الدقيقة 84 سجل محمد عمران الهدف الثاني لشبيبة الساورة، قبل أن يدرك عامر أبو غطاية التعادل مجددا لأولمبي الشلف في الدقيقة 87.

ورفعت شبيبة الساورة رصيدها إلى 59 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع أولمبي الشلف رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق سريع غليزان الأهم لدى استضافته لشبيبة القبائل وتفوق عليه بنتيجة 1-0 من تسجيل اللاعب بركة في الدقيقة 40 سمحت له على التقدم إلى المرتبة 11 برصيد 41 نقطة، كما تغلب نادي بارادو على مضيفه أولمبي المدية بنتيجة 2-1 حيث كان الزوار السباقون في فتح باب التسجيل في الدقيقة 35 بواسطة بوزوق لكن الغوماري تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة (د45+1)، ليمنح عياد في الدقيقة 62 التفوق لنادي بارادو الذي تقدم بخطوة إلى المرتبة التاسعة برصيد 47 نقطة.

بدوره، فاز وداد تلمسان على مضيفه أهلي برج بوعريريج وسجل عبد الحليم نزواني هدف المباراة الوحيد لوداد تلمسان في الدقيقة (90+1).

ورفع وداد تلمسان رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع عشر، بينما يحتل أهلي برج بوعريريج المركز التاسع عشر وما قبل الأخير برصيد 21 نقطة.

وتفوق إتحاد الجزائر فوق ميدانه بنتيجة 2-1 على إتحاد بسكرة الذي كان السبّاق في فتح باب التسجيل بفضل اللاعب هشام مختار في الدقيقة 25، لكن أصحاب الضيافة حسموا هذه الموقعة بفضل ثنائية زكريا نعيجي في الدقيقتين 65 و85.

ورفع الإتحاد رصيده إلى النقطة 56 في المرتبة الرابعة بينما يتواجد إتحاد بسكرة في المرتبة 12 برصيد 40 نقطة.

من جانبها، سحقت مولودية الجزائر نظيره شبيبة سكيكدة بثلاثية دون رد من إمضاء كل من عبد النور بلخير في الدقيقة الرابعة ونبيل لعمارة في الدقيقة 53 وجوزيف إيس في الدقيقة 61، وبهذا الفوز رفع "العميد" رصيده إلى النقطة 53 في المرتبة السادسة بينما تجمد رصيد شبيبة سكيكدة في النقطة 17 في المرتبة الأخيرة.

وإنتهت مباراة مولودية وهران وشباب قسنطينة بالتعادل السلبي 0-0، على نحو أبقى المولودية في المرتبة الخامسة برصيد 54 نقطة، أما شباب قسنطينة فيحتل المرتبة الثامنة برصيد 48 نقطة.

أما إتحاد بلعباس ففاز على نصر حسين داي بهدف دون رد من تسجيل حمزة وناس في الدقيقة 74 لكن هذا الفوز لم يكن كافيًا لكي تبتعد "المكرة" للابتعاد من منطقة الخطر، حيث لا تزال تتواجد في المرتبة 18 برصيد 30 نقطة بينما تراجعت النصرية إلى المرتبة 16 برصيد 36 نقطة.

النتائج الكاملة:

أهلي برج بوعريريج- وداد تلمسان 0-1

شبيبة الساورة - أولمبي الشلف 2-2

سريع غليزان- شبيبة القبائل 1-0

أولمبى المدية- نادي بارادو 1-2

شباب بلوزداد- نجم مقرة 1-0

مولودية وهران- شباب قسنطينة 0-0

إتحاد الجزائر- إتحاد بسكرة 2-1

مولودية الجزائر- شبيبة سكيكدة 3-0

إتحاد بلعباس – نصر حسين داي 1-0

جمعية عين مليلة- وفاق سطيف 2-1