الوزير الأسبق محمود خذري في ذمة الله

توفي بعد ظهر يوم الجمعة بمستشفى عين النعجة بالجزائر العاصمة محمود خذري، الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان ووزير الصناعة عن عمر ناهز 73 سنة، بعد اصابته بفيروس كورونا، حسب ما علم من أقاربه.

وكان الفقيد الذي ولد في 20 فيفري سنة 1948 بغسيرة بولاية باتنة مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني منذ 1968 ثم محافظا لذات التشكيلة السياسية بباتنة وعضوا في اللجنة المركزية للحزب منذ سنة 1989، قبل أن يتقلد عدة مناصب سياسية أخرى في البلاد.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى يوم السبت بولاية باتنة، حسب ما أفاد به المصدر ذاته.