البليدة : تواصل جهود إخماد حريق غابة بمنطقة واد بلاط بلدية الشريعة

تدخلت عدة وحدات تابعة للحماية المدنية لولاية البليدة هذا السبت منذ ساعات الصباح الأولى لإخماد حريق شب على مستوى منطقة بلاط بمرتفعات الشريعة، حسبما جاء في بيان لهذا الجهاز.

و أوضح ذات المصدر أن الحريق الذي نشب في حدود الساعة الرابعة و النصف من صباح اليوم بمنطقة بلاط بأعالي الشريعة ، تطلب تجنيد كل من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات و الوحدة الرئيسية للحماية و كذا وحدتي بوعرفة و أولاد يعيش و المركز المتقدم لباب الجزائر.

وقد تدعمت وحدات الحماية المدنية للولاية البليدة بالفرقة الجوية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية بهدف محاصرة الحريق و الإسراع في إخماده.

و أوضح ذات المصدر أن الفرقة الجوية للحماية المدنية تدخلت بعد مرور ساعات قليلة من نشوب الحريق على مستوى منطقة تابلاط بمرتفعات الشريعة بمشاركة المروحيات لإخماد هذا الحريق.

و أضاف المصدر أن الحريق ممتد عبر أربعة بؤر كبرى مما إستدعى وضع جميع وحدات الحماية المدنية في حالة تأهب قصوى.

يذكر أن موقع إندلاع الحريق الذي يتميز بصعوبة المسالك الغابية و نشوب عدة بؤر إستدعى تدخل الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات مدعم بعدة وحدات للحماية المدنية و كذا مصالح الغابات.