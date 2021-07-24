البليدة : تواصل جهود إخماد حريق غابة بمنطقة واد بلاط بلدية الشريعة

24/07/2021 - 11:27

تدخلت عدة وحدات تابعة للحماية المدنية لولاية البليدة هذا السبت منذ ساعات الصباح الأولى لإخماد حريق شب على مستوى منطقة بلاط بمرتفعات الشريعة، حسبما جاء  في بيان لهذا الجهاز.

و أوضح ذات المصدر أن الحريق الذي نشب في حدود الساعة الرابعة و النصف من صباح اليوم بمنطقة بلاط بأعالي الشريعة ، تطلب تجنيد كل من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات و الوحدة الرئيسية للحماية و كذا وحدتي بوعرفة و أولاد يعيش و المركز المتقدم لباب الجزائر.

وقد تدعمت وحدات الحماية المدنية للولاية البليدة  بالفرقة الجوية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية  بهدف محاصرة الحريق و الإسراع في إخماده.

و أوضح ذات المصدر أن الفرقة الجوية للحماية المدنية تدخلت بعد مرور ساعات  قليلة من نشوب الحريق على مستوى منطقة تابلاط بمرتفعات الشريعة بمشاركة  المروحيات لإخماد هذا الحريق.

و أضاف المصدر أن الحريق ممتد عبر أربعة بؤر كبرى مما إستدعى وضع جميع  وحدات الحماية المدنية في حالة تأهب قصوى.

يذكر أن موقع إندلاع الحريق الذي يتميز بصعوبة المسالك الغابية و نشوب عدة  بؤر إستدعى تدخل الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات مدعم بعدة وحدات للحماية  المدنية و كذا مصالح الغابات.

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