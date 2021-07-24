الرئيس تبون يترأس هذا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, هذا الأحد, اجتماع مجلس الوزراء, بمقر رئاسة الجمهورية, حسب ما أفاد به, اليوم السبت, بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: "يترأس السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, غدا الأحد 25 يوليو 2021, اجتماع مجلس الوزراء, بمقر رئاسة الجمهورية".

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع: "التنصيب الرسمي للحكومة, من قبل السيد رئيس الجمهورية, وعرضا للسيد الوزير الأول يتضمن اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيد-19, إضافة إلى عدد من العروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتجارة وترقية الصادرات ووزارة الموارد المائية والأمن المائي".