حوادث المرور: وفاة 13 شخصا و إصابة 363 آخرون خلال أسبوع

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني ،هذا السبت عن وفاة 13 شخصا وإصابة 363 آخرون بجروح مختلفة في 327 حادث مرور جسماني، سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 جويلية الجاري.

وأوضح ذات المصدر أنه عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر ب(-37) وكذا انخفاضا في عدد الجرحى قدر ب(-113) جريح, مع تسجيل نفس عدد الوفيات.

وأضاف أن المعطيات ذات الصلة, تشير إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة, نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما ذكرت بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 الذي وضعته تحت تصرف المواطنين لتلقي البلاغات 24 سا/24سا.