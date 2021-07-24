الجزائر تستلم مليونين و 400 ألف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لكوفيد 19

استلمت الجزائر، هذا الجمعة مليونين و 400 ألف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 « CoronaVac » لمخابر سينوفاك، تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية.

و تم جلب الشحنة عبر طائرة عسكرية حطت بالقاعدة الجوية ببوفاريك، وهذه العملية ستليها عمليات مماثلة لجلب دفعات أخرى من اللقاح ومن التجهيزات الطبية، سيتم استلامها خلال الأيام والأسابيع القادمة تدعيما للمنظومة الصحية الوطنية. حسب ما أفاد به، هذا السبت،بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقبل أيام كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن استلام وزارة الصحة قريبا لقرابة 3 ملايين جرعة لقاح مضاد للإصابة بفيروس كورونا شهريا.

وأكد الدكتور فورار على هامش إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة طلبة كلية الطب لجامعة الجزائر العاصمة، أن "وزارة الصحة ستستلم قريبا وبصفة متواصلة لقاحات بمعدل 3 ملايين جرعة شهريا مما سيضمن مواصلة حملة التلقيح بكل أريحية".

وكان وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، أعلن في وقت سابق أن الوزارة ستستلم 4 ملايين جرعة لقاح خلال جويلية الجاري من بينها مليون و600 ألف جرعة استلمت الأحد الفارط.

و كانت الجزائر قد قدمت طلبية لاقتناء 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لدى عدة ممونين في إطار ثنائي، حسبما أعلنه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد في تصريحات سابقة.

حيث أوضح الوزير أنه تم تقديم طلبيتين لاقتناء 15 مليون جرعة من اللقاح لكل واحدة أي مجموع 30 مليون جرعة وذلك "في إطار اقتناء ثنائي"، مضيفا أن الجزائر ستحصل كذلك على حصة 700.000 وحدة من لقاح سبوتنيك V المتبقية في إطار العقد الذي أبرم مع الشريك الروسي والمتضمن واحد (1) مليون جرعة".