غلق منتزه "الصابلات" لـ15 يوما ابتداء من هذا الأحد بسبب تفشي فيروس كورونا

قررت مصالح ولاية الجزائر العاصمة غلق منتزه "الصابلات" لمدة 15 يوما كإجراء وقائي ابتداء من هذا الأحد، "نظرا لتفاقم الوضعية الوبائية على مستوى العاصمة" وكذا "الدور الكبير الذي لعبته الفضاءات العامة في تفشي جائحة كورونا"، فضلا عن "عدم احترام البروتوكول الصحي .

وأشار بيان للولاية، أن هذا القرار راجع إلى التوافد الكبير للزوار على منتزه "الصابلات" خلال أيام الأسبوع ، خاصة مع فصل الصيف، ضف إلى ذلك "عدم الاحترام و التقيد بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي من ارتداء الكمامات و احترام التباعد الجسدي"، أين "لوحظ كذلك تجمع الزوار على شكل مجموعات، مما أصبح يشكل بؤرا لانتشار هذا الوباء".

وإزاء ذلك، تدعو ولاية الجزائر سكان العاصمة إلى الالتزام بإجراءات مكافحة فيروس كوفيد-19 و تفهم هذا الإجراء الوقائي.