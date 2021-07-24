أولمبياد 2020: نتائج متذبذبة للجزائريين في اليوم الأول

سجّل الرياضيون الجزائريون نتائج متذبذبة في منافسات هذا السبت، للألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 باستثناء تأهل الملاكم عبد الحفيظ بن شبلة (91 كلغ)، إلى الدور ثمن النهائي.

وتفوّق بن شبلة الذي يشارك في رابع أولمبياد في مشواره، على الأوزبكي تورسنوف سانجار (4-1)، ليواجه في الدور ثمن النهائي المقرر هذا الثلاثاء (سا 4:03 بالتوقيت الجزائري)، الروسي مسلم أدزهيماغوميدوف، الذي يلاكم تحت الراية الأولمبية.

من جانبه، سيخوض الثنائي سيد علي بودينة وكمال آيت داود، سباق التدارك للتجديف (زوجي خفيف) في أولمبياد طوكيو، عقب دخولها في الصف السادس والأخير للمجموعة الثالثة بتوقيت 6 سا 57 د 32 ج.

وسيشارك الجزائريان في الاستدراك هذا الأحد (سا 2:10، بتوقيت الجزائر) في المجموعة الثانية إلى جانب ممثلي فنزويلا، أوزباكستان، بولونيا، إسبانيا والهند، وسيتأهل الثلاثة الأوائل إلى الدور نصف النهائي ''أ'' و''ب'' المقرر الثلاثاء المقبل.

وفي الدراجات، انسحب الجزائريان عزالدين لعقاب وحمزة منصوري من السباق على الطريق، الذي جرى على مسافة 234 كيلومتر بين حديقة موساشينونوموري وجبل فوجي.

وأقصيت بقية العناصر الوطنية التي دخلت غمار المنافسة هذا السبت، منذ الدور الأول في تخصصاتهم المختلفة، ويتعلق الأمر بكل من أكرم بونابي في الدور الأول من منافسات الحسام ''فردي رجال''، هدى شعبي في منافسة الرماية (مسدس هواء مضغوط - 10 أمتار) ولاعب تنس الطاولة، العربي بورياح.

ويتضمن برنامج هذا الأحد، ولوج ثلاثة رياضيين جزائريين في تخصصين (المبارزة و الملاكمة)، ويتعلق الأمر بكل من المبارزة مريم مباركي ضمن جدول 64 في سيف الشيش فردي (سيدات) ضد المجرية فلورا باسزتور ( سا 1:00، بالتوقيت الجزائري) والملاكمة رميساء بوعلام (51 كلغ) ومواطنها محمد حومري (81 كلغ)، اللذين سيواجهان تواليًا التايلندية جيتبونغ جوتاماس ( سا 5:30، بالتوقيت الجزائري) والفنزويلي قورباج بريرا ناليك (سا 12:12 بالتوقيت الجزائري).

للتذكير، تشارك الجزائر بمجموع 44 رياضيًا في 14 تخصصًا خلال دورة الألعاب الأولمبية المتواصلة بطوكيو.