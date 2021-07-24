الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت مواقع قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الفاصل "الذل والعار"، حسب ما ورد في البيان العسكري رقم 255، الصادر هذا السبت عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية "واص" أنّه خلال اليوم السبت "نفذت وحدات الجيش الصحراوي قصفا مركزا إستهدف قوات الاحتلال بمنطقة اعظيم ام الجلود قطاع اوسرد"، كما نفذت القوات الصحراوية، "قصفًا عنيفًا إستهدف تخندقات قوات الاحتلال شمال منطقة فدرة العش ومنطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة، بالإضافة الى قصف عنيف إستهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة خنكة الشيظمية ومنطقة روس السبطي بقطاع المحبس".

وكانت "مفارز من الجيش الصحراوي ركزت نيران أسلحتها في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بمنطقة اعظيم ام الجلود قطاع اوسرد"، حسب بيان الوزارة.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبّدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.