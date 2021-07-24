تصفيات رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم النسوية: آفاق غليزان يهزم بنك الإسكان التونسي

فاز ممثل الجزائر، فريق آفاق غليزان لسيدات على نادي بنك الإسكان التونسي بنتيجة 3-1 هذا السبت، برسم الجولة الأولى لدورة منطقة شمال إفريقيا، بمدينة بركان المغربية، والمؤهلة إلى الطبعة الأولى من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم النسوية.

وحملت أهداف فريق آفاق غليزان تواقيع زينب قندوسي في الدقيقتين 42 و61 ونعيمة بوهني (85)، وستواجه "الغليزانيات" في الجولة الثانية، الجيش الملكي المغربي هذا الثلاثاء على الساعة السادسة مساءً، فيما يعفى نادي بنك السكن التونسي من هذه الجولة.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة، التي ستعفى منها لاعبات آفاق غليزان، يواجه نادي بنك الإسكان نظيره الجيش الملكي يوم الجمعة القادم.

ويتأهل الفريق الذي ينهي هذه البطولة المصغرة في صدارة الترتيب إلى الدورة النهائية لرابطة أبطال إفريقيا النسوية التي أطلقتها الكاف مؤخرًا.

وتعرف المنافسة القارية النسوية مشاركة ثمانية أندية، من بينها البلد المنظم (مصر)، ونادٍ إضافي عن نيجيريا البلد المتوّج بلقب النسخة الفارطة من كأس إفريقيا للأمم سيدات 2018.

وتهدف الكونفدرالية الإفريقية "الكاف" من وراء بعث هذه المنافسة إلى تطوير كرة القدم النسوية في القارة السمراء.

النتائج:

نادي بنك الإسكان (تونس) - آفاق غليزان (الجزائر) 1-3

المباريات المتبقية:

الثلاثاء 27 جويلية:

الجيش الملكي (المغرب) - آفاق غليزان (الجزائر)

الجمعة 30 جويلية:

نادي بنك الإسكان (تونس) - الجيش الملكي (المغرب)