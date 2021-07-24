إستشهــاد إطفــائي متأثرًا بدخان نيران حـريق الشريعة

لقي عون للحماية المدنية تابع لفرقة التدخل الخاصة بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء بالعاصمة، حتفه مساء هذا السبت، متأثرًا بدخان النيران إثر مشاركته في عملية اخماد الحريق الذي نشب صباح اليوم على مستوى مرتفعات الشريعة بالبليدة، حسبما أفاد به المدير المحلي للحماية المدنية، العقيد مرزاق باشي.

وأوضح باشي أنّ عون الحماية المدنية البالغ من العمر 40 سنة توفي مساء اليوم بمستشفى فرانس فانون متأثرًا بدخان النيران مما تسبب في تعرّضه لسكتة قلبية.

يذكر أنّ عملية إخماد الحرائق التي اندلعت صباح اليوم، على مستوى غابة الشريعة، كانت سجّلت ثلاثة جرحى، حسبما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

ونشب الحريق خلال ساعات الصباح الأولى على مستوى مرتفعات الحظيرة الوطنية للشريعة، ليمتد بعدها على مستوى أربع بؤر كبرى موزعة على مستوى كل من وادي الأبرار وواد بلاط وسيدي الكبير.

وعلى إثر تضافر جهود مختلف المتدخلين من جهاز الحماية المدنية لولاية البليدة مدعومين بنظراءهم من ولايتي المدية وتيبازة وفرقة التدخل الخاصة بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء، إضافة إلى الفرقة الجوية التابعة للمديرية العامة للحماية بالإضافة الى مصالح الغابات والجيش والدرك الوطنيين، تمّ اخماد 80 % من الحريق، فيما لا تزال الجهود متواصلة للسيطرة عليه نهائيًا.