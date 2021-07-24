لعمامرة يتباحث مع نظيره التونسي جهود احتواء كورونا والراهن الافريقي

بحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في اتصال هاتفي هذا السبت، مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي تطورات الوضعية الوبائية وجهود احتوائها في كلا البلدين، كما تشاورا حول أهم قضايا الساعة على مستوى الاتحاد الافريقي.

وكتب لعمامرة في تدوينة له عبر حسابه الشخصي "تويتر" "‏تحادثت اليوم مع أخي عثمان الجرندي، وزير خارجية جمهورية تونس الشقيقة، حيث استعرضنا تطورات الوضعية الوبائية وجهود احتوائها في كلا البلدين، كما تشاورنا حول أهم قضايا الساعة على مستوى الاتحاد الافريقي".