المدير العام للإذاعة الجزائرية يعزي عائلة الإعلامي الراحل كريم بوسالم

تقدم المدير العام للإذاعة الجزائرية السيد محمد بغالي بتعازيه الخالصة لعائلة الإعلامي والصحفي بالتلفزيون الجزائري كريم بوسالم الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كوفيد -19 .

وجاء في برقية التعزية "يتقدم المدير العام للإذاعة الجزائرية السيد محمد بغالي باسمه وباسم كل عمال المؤسسة إلى عائلة الفقيد كريم بوسالم وإلى الأسرة الإعلامية وزملائه بمؤسسة التلفزيون الجزائري بتعازيه الخالصة راجيا من الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه..إنا لله وإنا إليه راجعون " .

وأشاد المدير العام للإذاعة الجزائرية بخصال الفقيد الذي بدأ مشواره الاعلامي في بداية التسعينات في برنامج "صباحيات" بمديرية الانتاج لينتقل بعدها الى مديرية الاخبار كمقدم رئيسي لنشرة الثامنة الرئيسية قبل أن يشرف على حصص اخبارية أهمها "في دائرة الضوء" وبرنامج "اليوم الثامن".

المصدر : الإذاعة الجزائرية