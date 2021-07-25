شركة ليند غاز ترفع انتاجها من الأكسجين السائل

أعلنت شركة صناعة الأكسجين السائل، ليند غاز الجزائر، في بيان لها هذا الأحد، رفع الكميات المنتجة، وذلك بعدما تم تسجيل ارتفاع في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

"لقد أدى التطور المقلق في البلاد إلى توليد طلب جد مرتفع على الاكسجين الطبي من قبل المستشفيات التي تتواجد في الصفوف الأولى لمكافحة هذا الفيروس"، حسبما ورد في بيان هذه الشركة التي تمتلك الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيميائية "أ سي اس" 34 بالمائة من أسهمها.

"في ظل هذه الوضعية غير المسبوقة تاريخيا، قامت شركة ليند غاز الجزائر، باعتبارها متعاملا اقتصاديا، بتسخير كل مواردها البشرية والمادية من أجل مساندة القطاع الصحي في مواجهة هذه الجائحة.

كما نؤكد التزامنا للأنظمة واحترام كل التوجيهات والتوصيات الرامية إلى ضمان تسليم هذه المادة الحيوية وفقا للتشريعات المعمول بها"، يضيف نفس المصدر.

وأمام الارتفاع الهائل لاستهلاك مادة الأكسجين الطبي مقارنة بما كان عليه الوضع في الاسابيع الماضية، تم تشغيل وحدات شركات ليند غاز الجزائر في طاقتها القصوى إضافة إلى تعبئة القارورات الطبية وتسليم الاكسجين السائل بشكل مستمر، يؤكد بيان الشركة.