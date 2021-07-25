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اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يأمر بتحديد هدف فوري بتلقيح 2.5 مليون شخص بالعاصمة
اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يأمر بالعودة لنظام الحجر الصحي ابتداء من الساعة الثامنة مساء (20:00) إلى غاية الساعة السادسة (06:00 ) صباحا
اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يأمر بالتنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني والطاقة والفلاحة بغرض تسطير استراتيجية ناجحة ونهائية لحل أزمة المياه
اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يأمر بإنشاء لجنة وطنية مصغرة لتسيير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا
اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يُطمئن بخصوص مستوى احتياطي الصرف الذي يبلغ حاليا 44 مليار دولار مقبل 53 مليار دولار في نهاية 2019
اجتماع مجلس الوزراء : الرئيس تبون يشدد على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر
25/07/2021 - 16:53